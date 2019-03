Post Nord. Pakken til mit barnebarn blev væk

Det er ikke godt at vide, hvad politikere tænker, når de laver lovgivning. Men der må jo have været en grund til at nedlægge det kongelige danske postvæsen og udlicitere til et svensk firma. Jeg kan så fortælle politikerne, at det er en meget dårlig idé. Ikke alene er det røde postbud væk fra gaden, men postvæsenet eksisterer faktisk ikke mere.

Et eksempel: Jeg bestilte hos et engelsk firma en speciel t-shirt til mit barnebarn. Den har jeg ikke modtaget. Efter flere opkald til Post Nords "kundeservice" endte det med følgende e-mail fra Simon, kundeservicemedarbejder: "Budet, der har omdelt forsendelsen, oplyser, at den er leveret i brevkassen, den kan muligvis sidde i toppen. Hvis forsendelsen ikke er til at finde det angivne sted, er jeg nødt til at henvise dig til afsender, som så kan starte en reklamation".

Jeg var hjemme hele dagen både torsdag og fredag og har ikke fået så meget som en seddel med, at jeg kunne afhente forsendelsen et eller andet sted. Og hvad har afsenderen i øvrigt med Post Nords manglende levering at gøre?

Jeg var så på "posthuset", dvs. Føtex, hvor en medarbejder forklarede mig, at han ikke arbejder for Post Nord, men for Føtex. Så han kunne kun henvise mig til førnævnte kundeservice.

Der er altså intet fysisk sted, hvor man kan træffe en medarbejder fra postvæsenet. Så må man jo ringe til dem på 70707030, hvor man - efter et minuts besked om, hvor gode de selv er til at tilfredsstille kunderne - får at vide, at der er 15 minutters ventetid. Det synes jeg ikke, jeg har tid til, så nu forsøger jeg mig med at svare på deres mail.

I øvrigt har jeg åbenbart accepteret en såkaldt modtager-flex, hvilket betyder, at Post Nord ikke har noget ansvar mere.

Desværre bruger det engelske postordrefirma stadig postvæsenet i stedet for DHL eller et andet pakkepostfirma. Lidt synd for velmenende leverandører, at de stadig tror, et velfungerende land som Danmark også har et velfungerende postvæsen.