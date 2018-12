Portræt. Lavt og usselt af DF

Hvornår skal man vise ære og respekt? Og hvornår skal man bralre op for egen vindings skyld? Det spørgsmål burde DF's Pernille Bendixen stille sig selv, hvis hun overhovedet har tid til at tænke sig om, mens hun lever fedt af sit dobbeltmandat som både byrådsmedlem og folketingsmedlem.

Hvor var det dog lavt og usselt, da hun - under præsentation af kunstneren Thomas Kluges nye borgmesterportræt - gik på TV2/Fyn og sagde, at det var for mange penge at bruge på at male borgmesteren.

Alle borgmestre i Odense siden 1919 er blevet portrætteret, uanset om de var røde eller blå. Det er en tradition, som viser, at vi i Odense hylder vores demokrati og passer på vores historie, nøjagtig som når man på Christiansborg har portrætter hængende af statsministre og folketingsformænd.

Thomas Kluges maleri af Anker Boye kostede 250.000 kroner. Til sammenligning kostede det 350.000 kroner, da den konservative Jan Boye blev portrætteret for få år siden. Og Thomas Kluges maleri af Knud den Hellige var langt dyrere. Thomas Kluge har faktisk malet Anker Boye billigt.

Men intet er for lavt, når Pernille Bendixen vil fodre den populistiske svinehund.

Vis dog lidt format, lidt dannelse og lidt respekt.