Politiske ben. Er grådigheden for ekstrem?

Læserbrev: I artiklen i avisen 2. juli skulle man nærmest tro, det var en solstrålehistorie fra beskæftigelsesforvaltningen, der beskrev, at en langtidsledig omsider havde opnået beskæftigelse og ikke den tidligere energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), der blot har fået sig et ekstra gnavben.

Nu forholder det sig således, at Lars Christian Lilleholt blev genvalgt til Folketinget og derfor fortsat har fuldtidsbeskæftigelse. Hans forsørgelsesgrundlag er derfor næppe truet. Godt nok mister han ministerbilen og andre frynsegoder, men fuldtidsbeskæftigelse har han stadig.

Folketingspolitikere, og ikke mindst ministre, har i dén grad optimale muligheder for at skabe sig netværk, mens de er på Christiansborg, og det benytter de sig selvfølgelig også af. Hvem ville ikke gøre dét?

Derfor er det heller ikke overraskende, at den tidligere minister nu har fået tilbudt og sagt ja tak til et godt, vellønnet gnavben i form af medlemsskab af bestyrelsen for affaldskoncernen Marius Pedersen. Penge kan man aldrig få for mange af.

Mange folketingspolitikere påstår imidlertid hårdnakket, at folketingsarbejde udgør meget mere end et fuldtidsarbejde, men dét afholder tilsyneladende ikke folketingspolitikere fra ekstra gnavben både i form af at drive selvstændig virksomhed, have fede bestyrelsesposter eller være byrådsmedlemmer.

Min konklusion er derfor, at enten er folketingsmedlemmer særlige "overmennesker", eller også er grådigheden bare ekstrem stor blandt disse mennesker, da døgnet, selv for dem, kun har 24 timer. En sidste mulighed kunne selvfølgelig også være, at folketingspolitikere blot forsøger at bilde befolkningen ind, at folketingsarbejde udgør langt over 37 timer ugentlig.