Politisk tivoli

"Det er lidt som, hvis du er i tivoli, og gerne vil vinde en bamse. Du går hen til et af de store reklame-tilklistrede glasskabe, som er fyldt med spejle og farvet blinkende lys. Et af dem, som har en skinnende blank gribeklo hængende. Du står der alene med hånden på knappen i den høje musik og udvælger så den bamse, der ser bedst ud, smider dine mønter i og opdager så, at kloen ikke er, hvad den så ud til at være. Kloen tager ikke rigtigt fat og er ret elastisk, men skinner i det farvede lys, det gør den ... men det kan du ikke rigtig bruge til noget ..."

Nogenlunde sådan sagde jeg, da min søn spurgte til, hvordan alt det her politik nu fungerer i mine øjne. Anledningen er, at det er hans første folketingsvalg. Jeg nævnt de forskellige ideologier, og såmænd også hvad mine forældre stemte, og hvad jeg stemmer, dette for at binde en lille lommepolitisk sløjfe om det hele.

Men nu er jeg jo heller ikke politiker eller kommentator, så jeg påpegede ved samme lejlighed, at jeg, som en ydmyg mand af almuen, der aldrig blev student, har en indbygget fejlmargin af ukendt størrelse, hvilket min kone velvilligt bekræftede for at støtte mig.

Det er måske en demoraliserende måde at oplyse ham på, men det billede, jeg ser i medierne, er medierågiverpolerede perlestens politikere, som uddeler valgflæsk som aldrig før. Måske er jeg gået hen og blevet kynisk med årene, men kan man andet, tænker jeg tit, når jeg ser politikere ændre udsagn, som det er belejligt - uanset partifarve. Klar politik og klar tale er ved at uddø, og måske er mennesket på samme vej, med al den skattelettede, personlige frihed vi kan slæbe af sted med i hver vores rygsæk...

Logikken er ofte gået fløjten, og argumenter samt debat er ofte intetsigende og hul, et reality debatdrama. Mark Twain mente, at: "Det er selve tøjet, som har magten i verden, for nøgne mennesker stemmer ingen på." Det virker jo til at være ganske logisk, ikke? Det er den slags logik, der kører i det mediebillede, jeg dagligt ser - fra Trumps USA og til lærenemme Danmark. Man kan sige alt i ytringsfrihedens hellige navn, og man kan benægte alt igen. For lige om lidt kommer der nye tyve sekunders input, som tager fokus ... "Hvorfor skal samfundet betale for fodboldoptøjer hver søndag?" spurgte min nabo mig om. Man kunne også spørge, hvorfor mange tosser kan rende rundt med en offentligt finansieret privat politistyrke, kun for at provokere og krænke.

Jeg har svært ved at finde ud af hvor jeg burde stå politisk. Måske står jeg i virkeligheden samme sted som min søn og skal lære det hele igen... Gamle ord som hensyn, solidaritet, velfærdssamfund osv. skal udskiftes med andre ord, men med hvilke? Mark Twain var nok også lidt kynisk, tænker jeg, for han mente også, at vi kun får lov til at stemme, da det ikke rigtig betyder noget alligevel... vi må se.