I medierne kan man eksempelvis høre en 10-årig skoleelev klage over, at klimaet bliver ødelagt, hvis ikke CO2-udledningen stoppes. Det er noget som voksne, eksempelvis læreren i samfundskundskab, har fortalt denne elev. Denne bearbejdning af de unge i folkeskolen og gymnasierne fra voksnes side er politisk børnemisbrug, som miljøreligionen står bag. Her overtræder skolerne deres kompetence, hvilket i fremtiden bør undersøges kritisk.