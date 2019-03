Politireform. Giv politiet friheden tilbage

Jeg lovede ellers mig selv ikke at kommentere på politifagligt indhold i avisen, da jeg stoppede som formand for Fyns Politiforening for et år siden. Der er ikke noget mere uinteressant end netop titlen tidligere foran ens gamle job. Det tror jeg, at mange er enig i.

Men partiformand Pia Olsen Dyhr lagde i sidste uge hårdt ud med tal i en artikel i avisen. Fyn er gået fra 21 politistationer til 12, sagde hun. Den gav stof til eftertanke. Man kan jo naturligvis tælle politibutikker og de seneste hittegodspostkasser i tre kommuner med, men 12 politistationer på Fyn? Det er ikke et billede, jeg kender. Jeg bilder mig ind, at de fleste fynboer godt ved, at det udsagn var noget kjøbenhavneri.

Fakta er, at politigården i Odense principielt har døgnåbent. Der er også altid kollegaer på arbejde på nærpolitistationen i Vollsmose. En bydel med 10.000 indbyggere. Ganske tæt på politigården i Odense. Det er politisk besluttet, at der altid skal være kollegaer på arbejde på nærstationen.

På Fyn er der ganske mange købsstæder/provinsbyer med over 10.000 indbyggere. Her er der ikke politi på samme måde. Svendborg har stadig en politistation, hvor der er åbningstid en gang om ugen. Torsdag kan man henvende sig. I Nyborg holder vores færdselspoliti til. Afhængigt af definitionen på en politistation kan ovenstående aldrig give 12. Og for god ordens skyld har vi ikke flere mobile politistationer. Vi har én.

Ingen andre kommuner har en politistation, det tror jeg, at de fleste vil skrive under på. Borgertryghed kunne genskabes helt enkelt og uden de store omkostninger. Fem til otte betjente i større fynske købsstæder og et par patruljevogne - det ville give tryghed.

Sniksnak om, at jurister og HK ansatte kan lave noget af politiarbejdet, så vi kan komme mere på gaden, har vi hørt før. Faktum er, at der ansættes flere og flere andre faggrupper i politiet, og det dræner lønbudgettet. Antallet af ansatte med en anden faglighed er nu så høj, at det svarer til en hel politikreds.

Snak om, at vi kan omprioritere, er for letkøbt. Vi er politisk styret, og det må partiformanden vide. Ofte reagerer politikere på enkelthistorier, og kort efter modtager vi et signal om, hvordan vi nu skal arbejde. Man taler meget om at sætte skolen fri i disse år. Hvad med at give politiet friheden tilbage? Friheden til nærvær og det forebyggende arbejde. Det lønner sig i det lange løb, men er svært at aflæse i en statistik.

Partiformanden nævner også, at man kan bestille en betjent. Erfaringen hidtil er, at det ofte drejer sig om færdselsforhold, hvilket er fint nok. Jeg tror, at mange borgere tænker begrebet lidt anderledes.

Partiformanden vil også tale med borgmestrene om, hvordan de ser på politiet? Hmm. Hvad med borgerne? Det er her, skoen trykker.

Det var en rød regering med Socialdemokratiet og SF, der lagde Fyn øde for politistationer. Fire politistationer blev lukket i 2015/16. Det var Nyborg, Ringe, Assens og Middelfart. Det kan man da kalde centralisering. Glem ikke eget ansvar.

Har alle byer med langt over 10.000 indbyggere ikke også krav på politi? En nærstation eller blot en politiarbejdsplads med fem til otte kontaktbare betjente og et par politibiler? Det ville skabe tryghed.