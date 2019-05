Jeg har kun et spørgsmål, har vi (kommunen) råd til at bruge millioner på at rive bygninger ned i Vollsmose?

Så vidt jeg ved, er der af flere omgange bevilliget utrolig mange penge til forbedringer, for at give dette området et løft. For mig at se er Vollsmose endt som politikernes "sutteklud" og kommer op af skuffen igen og igen, vendes og drejes, hvis nye ideer dukker op. Det er menneskers hjem, der tales om. Det må være som at bo i en karrusel - hvornår ryger jeg af?

Et er sikkert, det er spild af borgernes skattekroner? Selvfølgelig, det giver jo arbejdspladser, holder gang i hjulene, men det syntes som den omvendte rækkefølge?

Nu er det sådan, at der er meget andet at bruge vores penge på. Der kan bruges millioner, hvis Odense igen skal blive en by, vi kan glædes over.

Hvis jeg var turist i Odense, hvad jeg snart føler mig som, ville jeg betænke mig. Byen er jo en byggeplads.