"Det er kun godt, at politikerne kommer ud og oplever virkeligheden," udtaler bestyrelsesformand Søren Vilby, Affaldskoncernen Marius Pedersen, i forbindelse med debatten om Lars Christian Lilleholdts indtræden i bestyrelsen. Det har Søren Vilby ganske ret i, men rækkefølgen er bare forkert. Hvis samfundet skal have gavn af politikernes erfaringer i erhvervslivet, bør de følge præsident Macrons eksempel. Efter en blomstrende karriere i erhvervslivet og efter et fuldført studie i samfundsvidenskab og filosofi, gik Macron ind i politik.