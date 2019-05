Politikerne er klimanølere

Klimaet er det vigtigste emne i valgkampen, og erhvervsliv og borgere er klar til at yde en ekstra indsats for den grønne omstilling, selv hvis det koster penge. Af det årlige klimabarometer fra tænketanken Concito fremgår det, at 67 pct. af Venstres og 72 pct. af Konservatives vælgere mener, at den grønne omstilling gerne må koste - også på kort sigt.

Manglende handling på miljøområdet skyldes altså alene klima-nølende politikere.

Senest så vi et flertal for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen, selv om det underminerer satsningen på vedvarende energi. Og afskaffelsen af PSO-afgiften var vel nærmest en tak for valgstøtten fra Venstre-regeringen til blandt andet de fynske gartnerier, der slap for at omlægge til grøn produktion. På sigt vil det skade gartneriernes konkurrenceevne, men her og nu lunede det i pengekassen.

Også den menige dansker bliver ladt i stikken, når Christiansborg undlader at træffe de lidt sværere valg og satse langsigtet på den grønne. Et godt eksempel er de mange, som investerede deres sparepenge i solcelleanlæg, fordi det var en god forretning og godt for miljøet. De fik en lang næse, da miljøminister Lars Christian Lilleholt (V) med tilbagevirkende kraft ændrede økonomien i de 85.000 små privatejede solcelle anlæg, selv om ministeren havde lovet, at der ikke skulle laves lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Regeringens flik-flakkurs svækker danskernes tillid til, at det også fremover er en god investering at satse på den grønne omstilling i form af f.eks. solceller, energirenovering mm. Den tillid må og skal vi styrke, hvis vi skal lykkes med omstillingen til bæredygtig energi.

Kære folketingskandidater: Lad være med at love noget på det grønne område, som I ikke har tænkt jer at holde, når valget er overstået! Vi har behov for massiv handling nu, så vi kan opfylde Paris-aftalen. Det kræver bindende klimakrav og stabile mål og retningslinjer for den grønne omstilling. Det skylder vi industrien. Det skylder vi landbruget. Det skylder vi hinanden og fremtiden.