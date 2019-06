Politikerlede. Mistilliden vokser. Er det rimeligt?

Synspunkt: Det netop overståede folketingsvalg var en sejr for demokratiet i Danmark. Meget høj valgdeltagelse og en enorm sikkerhed i og omkring valghandlingen. Jo, det repræsentative demokrati fungerer. Det var også meget opløftende, at de unge generelt deltager med stort engagement.

I forbindelse med valgdagen offentliggøres en række kendsgerninger om folketingspolitikernes vilkår. De stakkels mennesker, der ikke blev valgt eller ikke stillede op, oppebærer et vederlag på kr. 57.000 pr. måned i to år. Dette faktum giver anledning til nogle seriøse overvejelser i forhold til den politikerlede, der på trods af den høje valgdeltagelse florerer meget markant.

Levebrødspolitiker er en af de rammende karakteristikker, der ofte høres.

Et relevant spørgsmål i den forbindelse: Er politikerne i virkeligheden fuldstændig ligeglade med alle de mennesker, der rammes af besparelser på alle områder? De fleste danskere er jo i mere eller mindre grad ramt af kommunernes og regionernes hårdt pressede økonomi. Alle kommunale og regionale institutioner og forvaltninger agerer i en dagligdag, der i den grad er præget af en presset økonomi, effektiviseringer, omrokeringer og utryghed i ansættelserne. Det samme gør sig gældende for organisationer og projekter, der drives på baggrund af kommunale eller regionale tilskud.

Hvad betyder dette for livskvaliteten for disse mennesker? At deres hverdag er præget af det modsatte af arbejdsglæde og trivsel. Stress, passivitet og kroniske sygdomme er resultatet.

Desuden er der alle de grupper, der er blevet ramt af enorme besparelser på kontanthjælp, dagpenge osv. Grupper, der i øvrigt også belastes med massive kontrolforanstaltninger og tvangsordninger i forhold til deres pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De samme grupper bliver mødt med stærkt utilfredsstillende sagsbehandlinger, fordi de pågældende kontorer er præget af travlhed, omrokeringer og medarbejderflugt.

Endelig er der alle de grupper, der påvirkes negativt af de kommunale besparelser på medarbejdere og bygninger i skoler, institutioner og foreninger. Et stort antal danskere oplever den pressede økonomi hver eneste dag. Dels på deres arbejdsplads, dels i deres møde med de offentlige samarbejdspartnere og endelig i deres fritid, hvor de kommunale faciliteter er alt andet end indbydende.

Det er på baggrund af disse kendsgerninger, at det virker helt grotesk, at politikerne bevilger sig selv et toårigt vederlag på kr. 57.000 pr. måned i to år. Hvilken morale har de?

De samme politikere er jo ikke længe om at argumentere for, at man sagtens kan klare sig på en kontanthjælpsydelse. Jamen, så prøv det dog.

De samme politikere har også indført en række mistillidsvækkkende og nedsættende kontrolforanstaltninger overfor ledige og kontanthjælpsmodtagere. Her kunne man også indføre en ugentlig fremmødepligt til et jobcenter, for at de fortsat kan oppebære deres vederlag. Igen, de skulle prøve det.

I utallige diskussioner har undertegnede argumenteret imod den fremherskende politikerlede. Det sker desværre ikke længere.

Og ja, selvfølgelig er det ikke noget, der batter noget i den samlede økonomi. Men i forhold til tilliden og troværdigheden til det etablerede system og følelsen af at blive taget alvorligt og ikke være til grin ville det være af enorm betydning for danskernes opfattelse af politikerne.

Hvilke partier har modet til få disse urimeligheder ændret?

Hvilke politikere tør argumentere imod disse ordninger?