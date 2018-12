Politikere vil have nyt liv på Vestre Skole: - Her er masser af liv

Lokaldebat: Det er unægtelig en besynderlig oplevelse at møde ind på arbejde mandag morgen og læse i avisen, at man er døden nær. Til trods for vedtagne budgetter og langsigtede løsninger. Således opmuntret skal man vare sig for at kaste sig ind i den politiske debat. Når nogle politiske udsagn påkalder sig ens udelte opmærksomhed, skal man gøre det alligevel.

I skrivende stund ligger en avisside fra Fyens Stiftstidende på bordene på lærerværelset med rubrikken "Venstre vil lukke Vestre Skole som folkeskole", - det er anledningen! Et halvsides billede af to lokale venstrepolitikere er placeret oven over rubrikken; den ene er borgmesterkandidat, fordi det betyder noget for hende, den anden med mottoet; "man er valgt for at fortælle systemet, hvad borgerne mener - ikke at fortælle borgerne, hvad systemet mener!" Er borgerne blevet spurgt, spørger vi, der møder frustrerede elever og forældre på gangene?

De to lokalpolitikere vil have nyt liv ind i bygningerne! Lad os slå det fast én gang for alle: her er masser af liv! 321 elever undervises i dagtimerne, og når de har fået fri fra skole, fyldes lokalerne af blandt andet DOF Middelfart Musikaftenskole, gymnastikforeningerne FREM og MG&BK, Frivilligcentret, BTK Ejby Bordtennis, Frivillignet, AOF Italiensk og Middelfart Folkedansere. Nå ja, og så er der selvfølgelig også det nytilkomne Fablab, der også bruges flittigt af mange skoleelever i kommunen, og der afholdes allerede koncerter i Multisalen. Det kræver næppe en skolelukning.

På det komiske plan argumenteres der (retorisk håbløst) for, at eleverne ikke skal gå rundt i byggerod ... Kan man drage den logiske slutning, at elever på de andre skoler tilsyneladende har overlevet den selvsamme proces? Mon ikke også det lader sig gøre på Vestre. Vi glæder os i hvert fald over, at der fra andet politisk hold er andre langsigtede ambitioner i spil på skolens vegne, og at man har været så fremsynet at planlægge og gennemføre renoveringen, før elevtallet stiger igen.