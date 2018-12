Politikere, prøv det arbejde, I kloger jer på: Vores sundhedsvæsen er langt fra verdensklasse

Hvem er det så, der ikke kan få behandling, når man så ihærdigt vælger at behandle denne patient? En intensivplads koster cirka 30.000 kroner i døgnet, men vi er ikke meget for at snakke økonomi, for hvem er det, der ikke skal behandles, og er det politikere eller læger, der skal bestemme det?

I stedet snakker man i ramme alvor om at sende hende på plejehjem med en traceostomi, den samme korte slange i halsen til at få luft gennem, som hun flere gange har hevet ud under indlæggelsen på sygehuset, fordi hun tydeligvis ikke vil have den.

Et eksempel er den 93-årige lettere demente kvinde, som får en pille i den gale hals derhjemme, ender i respirator og ryger ind og ud af intensiv flere gange under ret uværdige omstændigheder, fordi der ikke er en læge, som vil tage stilling til, hvor meget hun skal udsættes for.

Ikke mange reflekterede over, at maden ikke blev spist. Jeg ved ikke, om det skyldes travlhed, at man ikke rigtigt lærte min mor at kende - eller manglende interesse eller engagement?

Det blev for sent, og ikke den eneste gang. Desværre havde min mor totalt mistet appetitten, tabt sig meget og havde brug for hjælp til at spise. Bakker med mad blev båret ind og ud, uden min mor havde rørt det, for hun kunne ikke nå det og kunne ikke selv, hvis vi ikke hjalp hende.

Det gentog sig næsten en uge i træk, inden den endelig blev fastgjort til undertrøjen. Det medførte flere uværdige scenarier, blanft andet lå hun en dag og bankede med sin mobiltelefon på sengehesten og råbte hallo for at få hjælp til toiletbesøg.

Min mor var desværre blevet en rigtig syg, kompleks og plejekrævende patient. Når nu man ikke kan løfte sine arme op over hovedet, var det frustrerende hver dag at se, at klokkesnoren konsekvent blev sat fast med sikkerhedsnål i lagnet bag hovedpuden. Min mor havde ikke en chance for at nå den.

Det var så pinefuldt for min mor

Min mor endte desværre de sidste dage med at blive konfus, hvilket resulterede i et uværdigt forløb. At se min stolte, stædige, kærlige mor, som har sat en ære i at klare sig selv, blive reduceret til en konfus, mistroisk, råbende, bange, urolig og besværlig patient.

Blandt andet fordi det var meget vigtigt at følge overlægens plan, lagt et par dage forinden - i stedet for at konkludere, at den plan tydeligvis ikke holdt, og så ændre den, det var så uværdigt og pinefuldt for min mor at ligge sådan.

Ser man det enkelte menneske, eller er det vigtigere at være tro mod planer?

Jeg tog mor hjem, hun lå hjemme i fem dage og fik en værdig afslutning på livet. Som lægen sagde, da jeg var til samtale for at fortælle om min oplevelse: "Godt at høre, din mor fik den fine afslutning, ikke på grund af, men på trods af behandlingen her."

Sådan var det.