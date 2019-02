Politik i Odense. Politisk rænkespil

Læserbrev: Hvad er det, der sker i Odense Byråd for tiden ? Det har vi fået løftet sløret for i interviewene med Tommy Hummelmose og Tim Vermund/Anders W. Berthelsen i avisen mandag og tirsdag.

De kan koges ned til: Rahbæk Juel kontra Tommy Hummelmose. Politiske udvalg og resolutionstekster kontra politisk diskussion og brede forlig.

Rahbæk Juel brugte på byrådsmødet 23. januar resolutionstekster, (så vidt jeg ved, betyder " en resolution" " en fællesudtalelse", men jeg ser intet " fælles" i Rahbæks træk ) med henblik på at få partiforslag sendt videre til behandling i udvalgene.

En egenhændig, udemokratisk, politisk magtdemonstration, som udelukker enhver form for diskussion. Et politik rænkespil.

Og hvorfor spærre for politiske diskussioner? Ifølge Roger Buch fordi det er i udvalgene, man skal gøre sin indflydelse gældende som politiker. I udvalgene sidder også embedsmændene. I alle udvalg er der rødt flertal i Odense.

Deroverfor står Hummelmoses ønske om politiske diskussioner i byrådet, hvorved "det mange gange sker, at man bliver beriget med viden fra modparten. De positive diskussioner ender ikke bare med, at den ene fløj får ret, men at man finder ud af at få landet tingene et sted, der er fornuftigt for begge sider."

Roger Buch udtaler til FS, "at det ikke er udemokratisk, at flertallet gennemtrumfer ting og ikke lytter til debatten - det er man i sin gode ret til at gøre, også selvom der er en lang tradition i dansk kommunalpolitik for at tilstræbe brede forlig."

Men hvad med Odense Byråd? Det må da vel være her de endelige diskussioner og afgørelser tages og kommer for en dag - ikke alene i udvalgene? For hvordan i al verden skal menigmand ellers få indblik i den førte politik?

Demokrati er jo netop folkestyre i modsætning til diktatur.