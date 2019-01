Politik i Odense. Det socialdemokratiske tæskehold

Det socialdemokratiske spin omkring samarbejdsproblemer i Odense Byråd er godt i gang. Først sendes de to byrådsmedlemmer Tim Vermund og Anders W. Berthelsen i byen i en længere artikel, hvor byrådsmedlem Tommy Hummelmose beskyldes for ikke at være konstruktiv nok og "kun bidrage med indholdsløse procesdiskussioner". Og sandelig om ikke Socialdemokratiet føler det er nødvendigt at sende endnu et byrådsmedlem ind i debatten; nu er det Maria Brumvig, som lige vil gøre opmærksom på, at hun har talt sammen, at Tommy Hummelmose åbenbart 16 gange har lavet opslag på Facebook, hvor han - efter Brumvigs mening - taler nedsættende om borgmesteren.

Det er ganske enkelt én stor gang talen uden om fra de tre socialdemokrater.

Først og fremmest er Maria Brumvigs påstand om 16 nedsættende Facebook-opslag om borgmesteren jo en rent subjektiv vurdering. Det er mit indtryk at, set fra en socialdemokratisk stol, så anses enhver kritik af borgmesteren vist for nedsættende.

Dernæst er det i øvrigt ganske morsomt, at dette indlæg, hvori Maria Brumvig på den mest nedladende måde angriber Tommy Hummelmose, såvidt jeg kan se, er Maria Brumvigs første og eneste debatindlæg i al den tid, hun har siddet i byrådet?

Første gang, hun ytrer sig i debatten her i avisen, er altså for at fortælle en byrådskollega, at han bør lade være med at debattere så meget, fordi hun opfatter det som nedsættende, når han kritiserer borgmesteren.

Kære Maria; du burde virkelig sætte dig ind i betydningen af ordsproget "man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus".

Hvad angår borgmesterens udsendte tæskehold i form af byrådsmedlemmerne Berthelsen og Vermund, så er deres personangreb ren udenomssnak. En væsentlig præmis i den - ganske forfærdelige - debat, der var på sidste uges byrådsmøde, og som også giver anledning til den igangværende tilsvining af politiske modstandere, var en temmelig vanskelig diskussion om proces i forhold til politik.

Fra Socialdemokratiets side ønskede man en særlig proces om byrådets behandling af sager, hvor sagerne gerne skulle sendes over i et lukket udvalg uden nævneværdig debat i byrådet. Det var altså borgmesteren, som lagde op til en proces. Endda en ny én, hvor han på forhånd havde skrevet "resolutionstekster", som både anførte processen for behandling af sagerne og samtidig angav en politisk retning. Disse tekster havde han så handlet politisk af med et flertal i byrådet.

Det var altså borgmesteren selv, der åbnede for en ny proces. At både Tommy Hummelmose og Jane Jegind så valgte at anfægte den proces, burde ikke komme bag på borgmesteren. Men det fornærmede åbenbart borgmesteren så meget, at han både under byrådsmødet og her efterfølgende har haft behov for at sende flere socialdemokrater ud og agere tæskehold for at banke Tommy Hummelmose på plads med en påstand om, at han "kun bidrager med indholdsløse procesdiskussioner".

Socialdemokraten Svend Auken er blevet tillagt citatet "først pisser du på mig, og så siger du, at jeg lugter" - vist nok efter en ophedet debat med Uffe Ellemann - men rent faktisk er det den taktik, som Peter Rahbæk og hans tæskehold benytter hér. Først laver borgmesteren en ny politisk proces, hvor han blander proces og politik sammen, og dernæst udskammer og tilsviner han de politiske modstandere som opponerer mod processen.