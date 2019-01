Politik i Odense: Den konservative giftspreder

Kære Tommy Hummelmose - konservativt byrådsmedlem i Odense: Nu må du simpelthen stoppe dig selv.

Den eneste, der er årsag til den såkaldte "koldkrigstilstand", og dermed byrådets egentlige problem, er dig.

Synes du, det fremmer godt arbejdsmiljø, samarbejdsklima og beslutningsprocesser, når du gennem det seneste år har kaldt borgmesteren for borgmester-struds, manipulerende, arrogant og magtsyg, samtidig med at du har beskyldt ham for at sprede usikkerhed, iscenesætte socialistisk spin, undertrykke byrådet, mangle samarbejdsevner og fortie ting?