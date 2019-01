Politik i Odense: Brug flertallet fornuftigt

Skænderier ville ikke vare nær så længe, hvis fejlen kun var på den ene side. Den permanente krigstilstand, som tidligere byrådsmedlem fra EL Brian Skov så tydeligt udtrykte det, begyndte ikke ved seneste byrådsmøde. Det har været en proces, der har varet langt over et år. Efter min opfattelse beror det primært på grund af dårlig ledelse. Hvilket tidligere rapporter har bekræftet. Og ledelsen af byrådet er borgmesterens ansvar.

Det er kedeligt, at det er budbringeren, der skal straffes, som det nu sker med Tommy Hummelmose. For nylig gjorde han opmærksom på problemerne. Og straks stiller flere af politikerne sig op som klynkende ofre. Øv.

Et råd kunne være: Glem alle jeres partipolitiske holdninger. Erstat topstyring med moral. Jeg lover jer, at arbejder og handler I troskyldigt ud fra de to moralbegreber: ret og uret, så slipper I ret forbi alle skær.

Det kræver til gengæld, at I som byrådspolitikere tager ansvaret på jer - hvad I lovede jeres vælgere. Det kan de, der har viljen, gennemføre med et samarbejdende flertal. På tværs af partiskel. At give og at modtage er èt og det samme.