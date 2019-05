Politik er beskidt

Her er beskidt politik fra fortiden:I efteråret 1941 var Aksel Larsen, som leder af Kommunistpartiet, med til at starte det illegale blad Frit Forum. Da Stauningregeringen kort forinden havde tilsluttet Danmark Antikominternpagten, var Danmark således allieret med faciststaterne nazityskland og Japan. Det gjorde den kendte landsretsagfører Ernst Petersen i Odense så vred, at han gik ind i modstandskampen og påtog sig illegalt arbejde mht. det nystartede illegale Frit Forum, der bl.a. havde Christmas Møller og andre kendte personer med i redaktionen.Klokken 9.50 den 12. december 1942 kom en fjernskrivermeddelelse fra statsadvokaten for særlige anliggender, Troels Hoff, i København til Odense politi: "Landsretsagfører Ernst Petersen skal anholdes for den tyske krigsret! Gestapo har konstateret, at han er med i illegal bladvirksomhed!" Dengang var der nemlig også et Interpol/Europol i form af et dansk-tysk politisamarbejde. Ernst Petersen blev anholdt af politiet i Odense - endda under en generalforsamling - og ført til Vestre Fængsel i København. Men hvor havde Gestapo sin viden fra? Ernst Petersen blev også afhørt af dansk politi, og politiet fortalte da, at det var Aksel Larsen, der havde angivet ham og andre kendte personer - stort set alle fra inderkredsen omkring bladet Frit Forum.Aksel Larsen var selv blevet taget af Gestapo den 5. november en måned før, og efter tre uger i Gestapos varetægt med mange forhør var Aksel Larsen mør og udleverede mere end 20 navne, hvoraf de fleste var hans politiske kammerater. De fik alle en grum skæbne. Senere kom det frem, at Aksel Larsen var bange for sit liv og angav enhver, som han kendte - blot Gestapo nævnte navnet! Ernst Petersen sad i fængsel over en måned og blev ret syg. Han blev senere frifundet, mens de fleste andre andre fik seks til otte måneders fængsel eller døde i KZ-lejr.Ernst Petersen tilgav aldrig Aksel Larsen og havde svært ved at forstå, at Aksel Larsen kunne fortsætte som politiker i Folketinget efter krigen og endda blive leder af det nye parti, Socialistisk Folkeparti! Aksel Larsen var uværdig om nogen, sagde Ernst Petersen. Er der mon nogen uværdige politikere idag?