Politik. Vi, de privilegerede

"Det er et kæmpe privilegium at være valgt til Odense Byråd", har rådmand Susanne Crawley Larsen (R) udtalt og afslører en enevældige tankegang - langt fra demokratisk tænkning. (Stiften 14. december).

Hun føler sig højt hævet over andre, hvor hun har sat sig i samme båd som Odenses "enevældige" borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der blev båret ind på borgmesterposten af Anker Boye.

Det er topstyring, hvor byrådsmedlemmerne stort set intet har at skulle have sagt.

Målet helliger midlet, når en omvæltning af byen sker på bekostning af et socialt ansvar især i forhold til de ældre, hvilket ikke interesserer de yngre byrådsmedlemmer. De ytrer deres utilfredshed og vil have ansat hjælpere på grund af en overvældende arbejdsbyrde.

Men de kunne jo begynde med at optræde som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer og ikke som privilegerede personer, der er ved at vælte bagover af stolthed over at bære titlen som byrådsmedlemmer.

De er valgt, fordi vælgerne har vist dem tillid, hvilket ikke er noget privilegium. Og det er et borgerligt ombud (en tillidspost), som de får betaling for at varetage.

Efter min mening er det kommunalbestyrelsens opgave at holde øje med, hvad formanden (borgmesteren) og hans væbnere (de såkaldte politiske og administrativt ansvarlige rådmænd) foretager sig, og om de forvalter ordentligt til borgernes bedste.

I stedet for snak om hjælpere (måske unge partimedlemmer uden livserfaring), ville det være på sin plads, om vi hører mere til byrådsmedlemmerne, og om de holder de "enevældige" i ørerne.

Når de giver udtryk for, at arbejdspresset truer demokratiet, fordi de ikke kan overskue kompleksiteten og mængden af opgaver, er det en politisk falliterklæring. For som byrådsmedlemmer har de fuld adgang til at benytte sig af embedsværket og stille alle nødvendige spørgsmål om sager, som de står usikkert overfor at kunne vurdere.

Og de kan til enhver tid af egen drift sætte en sag til drøftelse i byrådet, hvis de altså har mod og mandshjerte til det.

Endelig er det ikke forbudt at prioritere sine opgaver og lade være med at tro, at man som byrådsmedlem er sagsbehandler.

Odenses byråd leder tankerne hen på Danske Banks tidligere bestyrelse, som glemte bestyrelsesansvaret.