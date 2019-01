Politik. Ud af osteklokken, Vermund

Socialdemokratiets politiske ordfører Tim Vermund skriver tirsdag 8. januar, at han mangler forståelse og respekt for det arbejde, han laver i byrådet.

Tim bliver tilmed i dårligt humør over at læse andres indlæg her på debatsiderne. Tim mener, at andre ikke sætter sig tilstrækkeligt grundigt ind i politiske sager, og at de dermed argumenterer på et for tyndt grundlag. Det niveau af hykleri, Tim her præsterer, bliver vanskeligt at få højere op i resten af 2019. Socialdemokratiet har 13 mandater og samlet set et massivt rødt flertal på 18 mandater i et byråd med 29 medlemmer. På den baggrund mener Tim, at den politiske modstand er for hård og uretfærdig for ham.

Kom ud af osteklokken, Tim Vermund. Der findes et helt almindeligt liv udenfor det politiske livs trygge socialdemokratiske rammer.

I den virkelige verden udfordrer man hinanden, drøfter emner og bruger den demokratiske ret til at ytre sig.

Socialdemokratiets top i Odense er tydeligvis ikke vant til modstand, men mere til en politisk hverdag hvor der er patent på løsningerne.

Hvis Tim har mod til en dag at mærke, hvad rigtig politisk modstand består af, så er han velkommen til at melde sig ind i et af de partier i Odense, som ikke har 13 mandater og et solidt rødt back-up kor.

Her vil Tim Vermund mærke, hvad der egentlig skal til for at forsvare vores alles demokratiske ret til at ytre sig og kæmpe for politiske forbedringer.