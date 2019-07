Politik. Tilbudsløfter har en udløbsdato

Kommentar: Jeg har altid fulgt meget med i samfundsforhold, men aldrig været politisk aktiv. Måske fordi jeg nok er rød, gul, grøn og blå. Uden dog at være radikal - så langt fra.

Nu tror jeg såmænd heller ikke, farven betyder så meget for politikerne mere. Det er jo for det meste en flok halvstuderende røvere, hvor det er jobbet, altså lønnen, der betyder noget, og ikke visioner og indsigt. De tænker mere i reklame og markedsføring af sig selv.

Ved de seneste valg, både i Danmark og i udlandet, har der været en frygt for, at fremmede magter med onde hensigter har villet påvirke resultatet gennem falske nyheder og budskaber. Det skal vi have stoppet, fy.

Men hvad er det, vi har skulle høre på i den nys afsluttede valgkamp fra alle de håbefulde mennesker, der stillede op til de gode job? Uanset hvad farven på den nyvalgte regering blev, ville den få meget svært ved at uddele fra den gavesæk, de rendte rundt med under valgkampen. Der gik da heller ikke mange dage efter regeringsdannelsen, før der blev råbt løftebrud.

Man føler mange gange, at politik drejer sig om at løbe rundt i tre uger op til en valgdato med en masse tilbudsvarer og så håbe på, at forbrugerne/vælgerne køber netop dit produkt. Men som alle tilbudsvarer har løfterne fra de valgte også en udløbsdato. Nogle hurtigere end andre.

Alle vil velfærd, være grønne, sikre miljøet, sundhed, integration og så videre. Men spørger man til, hvordan man vil nå derhen, bliver svarene mere valne. For selv om mange af vores valgte politikere er belæste mennesker, har de ikke svarene eller tør ikke give dem, da de ofte koster - og det er sjældent noget, der giver stemmer.

Om det budskab, kandidaterne løber rundt med under en valgkamp, er anderledes end det, de russiske trolls udspreder, kan man i høj grad sætte spørgsmålstegn ved.

Vi har selv valgt vores politikere, så det er vores egen skyld.

En politiker sagde engang, at man ikke skulle sende noget til en folkeafstemning, der ikke var lovfæstet, man skulle gøre. For det var vælgerne slet ikke kloge nok til at tage stilling til. Gud ved, om de så er kloge nok til at vælge de rigtige politikere?

I mange år gik jeg rundt i den vildfarelse, at vi havde et repræsentativt demokrati, og jeg følte mig overhovedet ikke repræsenteret. Så det var svært at sætte sit kryds. Heldigvis var der en venlig sjæl, som belærte mig om, at det var et parlamentarisk demokrati, vi havde, og så blev jeg straks mere glad. Så kunne jeg sætte mit kryds som på en roulette, der ikke nødvendigvis var russisk - uden at skulle stå til ansvar.