Politik. Sort finanslov for Fyn

Til os der måske håbede, at der var gået "valgkamp" i finanslovsforhandlingerne, så blev det en slem skuffelse.

Vi havde håbet, at de fynske folketingsmedlemmer, der står bag regeringen, havde været på hjemmebesøg og set virkeligheden på Fyn. Det har jo været det rene blodbad i de fynske kommuner, som har måtte lave enorme besparelser pga., at regeringen holder dem i et økonomisk jerngreb.

Men det har de åbenbart ikke haft tid til, fordi den nye finanslov mangler mange penge til velfærd i en tid, hvor antallet af ældre stiger markant.

På landsplan vil der alene næste år være 25.000 flere ældre over 70 år end i år, og der mangler derfor 1,5 milliarder kroner for bare at fastholde den nuværende service.

Finansloven giver os heller ikke en løsning på den fynske motorvej, der hver dag giver os lange bilkøer og tragiske uheld. Vi mangler stadig at få vedtaget det tredje spor rundt om Odense og startet byggeriet af den nye jernbane over Vestfyn.

Sidst og ikke mindst er det tragisk at opleve en finanslov, der fuldkommen overser alle de sager om svindel og misbrug. Der er hverken sat flere penge af til mere kontrol med skattesvindlerne, stoppe de kyniske bagmænd, der udnytter udenlandsk arbejdskraft under kummerlige forhold eller styrke kontrollen med arbejdsmiljøet, så vi får gjort noget for alle de fynboer, der blive syge af deres arbejde.

Vi må håbe, at man ved næste års finanslov kan se at folketingspolitikerne har været ude at snakke med almindelige fynboer og tager deres hverdag alvorligt. For så har der været Folketingsvalg.