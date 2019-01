Politik. Se indad, Hummelmose

På seneste byrådsmøde kritiserede Tommy Hummelmose (K) alle os nye byrådsmedlemmer for ikke at sige meget politisk i salen.

Det er lidt sjovt, da han bruger mere tid på at stille spørgsmål til vores borgmester om procedurer og ikke meget på politik. Spørgsmål som bliver besvaret igen-igen af en, efter min mening, meget tålmodig borgmester.

Jeg synes, at Tommy Hummelmose bør se indad og feje for sin egen dør, før han sviner os andre til. Jeg har været på talerstolen to gange i år - dette for at fortælle, hvad jeg har været med til at få politisk igennem.

Som jeg engang har lært af min gamle tømrermester: "Man skal ikke sige alt, hvad man ved, men vide hvad man siger."