Politik. Samarbejd på tværs

Lokaldebat: Man behøver ikke at være medlem af Assens Byråd for at konstatere, at Betina Signe Stick (DF) har ret i sin skildring (fyens.dk 19. februar) af det manglende samarbejde i byrådet.

Måske er det malerisk nok med 'blodbad', men der er ingen tvivl om, at der er noget om snakken. Der bliver overhovedet ikke samarbejdet på tværs af midten, og man er jo tilbøjelig til at tro, at det er sandt, at lige knap halvdelen af byrådet nærmest ikke behøver at komme til møderne, for V, K, SF og R hører kun sig selv. Hvor er ellers de brede resultater?

Flertalspartierne siger, at mindretallet ikke vil høre, og mindretallet siger, at flertallet ikke vil høre. Kære byråd, vi er ligeglade med, hvem der har ret. I burde alle låses inde i byrådssalen og først lukkes ud, når I var blevet enige om bare et eller andet. Som f.eks. hvor dybt I vil sænke serviceniveauet, eller måske noget nemmere som hvilken sang børnehaven skal synge på næste byrådsmøde?

Det der foregår nu har i hvert fald intet med demokrati at gøre. Ca. 60 procent afgør nærmest 100 procent. Assens Kommune har problemer nok i forvejen og har behov for et byråd, der finder gode, fælles løsninger og ikke et, der slås med interne konflikter.