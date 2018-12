Politik: Politisk mod er en mangelvare

Odense overhales nu bagfra af nogle ærgerlige besparelser, som byrådet længe har kendt til ville komme. Med flere budgetforlig og skattestigningen er der med radikal opbakning kæmpet og sikret mange millioner til børneområdet - og hvis det ikke havde været for denne velfærdsinvestering, så havde de pågældende besparelser ramt langt hårdere.

Embedsværket havde knap lagt sit sparekatalog frem, og inden høringsperioden var overstået løb politikere fra flere partier hurtigt i hver sin retning, da der kom stormvejr - det så ikke kønt ud. Så den forventede normale praksis, at politikerne først træder til, når høringen af embedsfolkenes katalog er overstået, blev således ikke overholdt, fordi modet svigtede. Det efterlod rådkvinden Susanne Crawley tilbage som den, der skulle samle trådene op.

Man kunne ønske sig, at flere i byrådet havde samme mod som rådkvinden til at vente, til det blev politikernes tur efter embedsfolkene og borgerne - det havde været et kønnere forløb for byrådet.

Men til sidst endte det med en enighed blandt radikale, SF, og socialdemokraterne om at flytte besparelser fra de børnenære områder til administration. Heldigvis har vi en dygtig rådkvinde på børneområdet, der forstår sin opgave, og hvornår man træder til som politiker - vi må håbe, at flere af de nye i politik fremover vil have mere tålmodighed fremover og udvise ansvar i det, de er valgt til.