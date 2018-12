Politik. Politikere er utroværdige

Der har efterhånden været gennemført mange undersøgelser af, hvordan folk ser på de enkeltes troværdighed i forhold til, hvad man siger, og hvad man så rent faktisk gør.

I disse målinger har vores politikere, både kommunale og landsdækkende, scoret en lidet flatterende bundplacering. Er det retfærdigt, er det, fordi man spørger forkert, eller er det den virkelighed, vi befinder os i nu?

Med det mediebillede, vi har i dag, kan alting fordrejes og få en mening, som ikke er tiltænkt fra starten. Når det er sagt, så må man også respektere, at der åbenbart er en mening i befolkningen, som siger, at de politikere, som vi har valgt, har vi ikke tillid til.

Jeg er ud af en familie, hvor vi altid har haft "pligt" til at stemme og tage stilling til politiske ting, hver gang der har været kommunal- eller folketingsvalg, og sagerne har været diskuteret løbene igennem årene. Det er en god dansk demokratisk tradition, synes jeg.

I de seneste par år har jeg selv oplevet en del eksempler, som får mig til at tænke, at politikere ikke er troværdige. Hvis de skal være troværdige, må de gøre sig mere umage med både at fortælle de positive og negative konsekvenser ved deres beslutninger.

Et eksempel er dialogen om den øgede skatteindbetaling i Odense Kommune, som skulle være mærket til velfærd. Uden at huske det nøjagtige beløb mener jeg, det var omkring 200 millioner kroner, der ville komme ekstra i kassen. Vores familie synes, det var o.k. og var enige med dem, der kom med forslaget og ventede spændt på de velfærds forbedringer, der ville komme i 2019.

Hvad er der så sket? I 2019 skal Børn- og Ungeforvaltningen spare 43 millioner kroner og Ældre/Handicap skal også spare et millionbeløb.

Jeg sidder selv i et pårørenderåd på et af Odenses bosteder, hvor der i 2019 skal spares 573.000 kroner svarende til 1 1/4 stilling.

Hvordan hænger det sammen med, at jeg som borger synes, det er o.k. at hæve skatten for at bruge pengene til velfærd? Er der en kommunalpolitiker, der kan forklare mig sammenhæng? Kom pengene ikke ind, er de placeret i Borgmesterforvaltningen, i By- og Kultur eller et helt tredje sted?

Sådanne ting gør, at "almindelige mennesker" synes, at I politikere er utroværdige. Det er ikke fair, at I behandler befolkningen på den måde, og jeg håber, at I politikere vil bruge jeres juleferie på at tænke lidt over, hvorfor I betegnes som utroværdige i befolkningen.

Som det har været i lang tid, bliver der ikke svaret på læserbreve, der kommer med kritik, så jeg har ikke store forventninger til, at ansvarlige reagerer. I skal være klar over, at hvis ikke I vender den måde at drive politik på, er jeg bange for, at tilliden til vores politikere forsvinder helt, og folk vil stoppe med at tage del i den sunde debat, der skal være i hverdagen.