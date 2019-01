Skal man være perfekt for at tillade sig at blive politiker?

Som fast gæst i tilhørerlogen til byrådsmøderne på Odense Rådhus gennem snart 25 år har jeg overværet lidt af hvert. Budgetmøder, hvor mange måtte sidde udenfor og lytte via højttalere, til at sidde alene på min faste plads. Oftest er vi dog tre - fem personer, der følger møderne live.

De sidste par måneder har jeg frydet mig over, at logen har været fyldt med gymnasieelever, der har flyttet samfundsfagstimerne til rådhuset. Efter en time er de væk igen, men de har været der. Nu er jeg spændt på, om de dukker op igen, for tirsdag 15. januar kulminerede undervisningen i et stort møde i rådhushallen, hvor de ca. 300 elever havde inviteret byens mest fremtrædende politikere med borgmesteren i spidsen til debatmøde. Nu skulle politikerne konfronteres med, hvad de siger og kæmper for.

De unge mennesker havde forberedt spørgsmål til politikerne om forskellige aktuelle emner. De var velforberedte, det samme var ordstyreren, som man nu kalder en moderator. Alle sejl var sat til, man havde sågar inviteret TV2/Fyns politiske ekspert Jesper Buch til at kommentere politikernes svar.

I disse X Factor-tider skulle tilhørerne lige varmes op med at stemme via deres mobil på det parti, de mente, de tilhørte. Resultatet skulle åbenbart bruges til at motivere politikerne til at give den ekstra gas.

Jeg sad med en fornemmelse af, at de seriøse byrådsmøder, hvor politikerne havde brugt meget tid på at forberede sig, som de unge mennesker havde overværet, nu blev omdannet til ren og skær underholdning.

Og da Jesper Buch konfronterede børn og unge-rådmand Susanne Crawley Larsen med, at hun talte varmt for folkeskolen, men selv havde et barn i privatskole, var det, jeg tænkte: Ville han også have konfronteret en særdeles overvægtig politiker, der talte varmt for sundhed med, at vedkommende ikke selv levede op til det? Eller en politiker, der var ryger med, at vedkommende selv burde tænke på sin sundhed.

Kort sagt: Hvem vover snart at blive politiker med den mangel på etik, som pressen - medierne udviser?