Politik. Masser at tage fat på, Erik Christensen

Hvorfor stiller Erik Christensen op til repræsentantskabet i Energi Fyn?

Er det mon populismen og et fedt honorar, der tiltaler ham?

På Christiansborg burde han i stedet bruge flere kræfter på at forbedre forholdene på Fyn og især Østfyn. Han burde arbejde for følgende:

Få flere af de landsdækkende styrelser og institutter placeret på Fyn.

Tage initiativer til at få den relativ høje arbejdsløshed på Fyn bragt ned.

Infrastruktur: Få etableret det tredje spor på motorvejen over hele Fyn.

Få etableret en motorvejsafkørsel til Ullerslev.

Få hastigheden på motorvejen ved til- og afkørslerne i Nyborg sat ned til 80 km/t. Sådan gør de i Tyskland, Frankrig og København. Derved opnås støjdæmpning og det mindsker ulykker ved fra- og tilkørsler.

Få etableret et tredje spor på jernbanetraceet over hele Fyn, så der bliver bedre plads til lokal- og godstog. Og at togene kan køre under sporarbejde.

Få udbygget bredbåndsnettet til alle fynboer.

Styrke udviklingen i yderområder.

Arbejde på at bevare de lokale sygehuse.

Ja, der er nok at tage fat på, hr. Erik Christensen.

Og efterlign ikke Anker Boye i honorar jagt - samt glemme alt om ordentlighed.

Du brugte mange kræfter på Kina-samarbejdet i Nyborg Kommune. Er det nu ikke blevet en "våd og klam" kineser?

Det er i hvert fald svært at få øje på synlige Kina-aktiviteter ud over kommunens mange rejser. "Kejserens nye Klæder" og "Nattergalen" er blevet tavs. Begge H.C. Andersen-eventyr som kineserne elsker.