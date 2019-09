Politik. Lad os nu have tillid til politikerne

Kommentar: I rapporten lavet i forbindelse med Task Force Velfærd for Odense Kommune tales der om tillid. Skulle vi i forlængelse heraf ikke prøve, allesammen, også at have lidt mere tillid til de politikere, vi selv har valgt?

Mange borgere i og omkring Odense bruger meget energi på at gentage omkostningerne overfor politikerne omkring valgte investeringer til f.eks. letbanen - de tal har jeg faktisk tillid til, at politikerne godt kender i forvejen og ser derfor ingen grund til at udpensle dem.

Det kan også være, de ved mere end det? Måske de kender/er bevidste om nogle bagvedliggende mekanismer og andre argumenter for letbanen eller andre valgte strategier for udviklingen af Odense? Mekanismer og argumenter som vi borgere ikke nødvendigvis behøver at få kendskab til endnu, fordi vi bør have tillid til de politikere, vi selv har valgt.

Det er ikke altid, at den løsning, der virker mest fordelagtig på den korte bane, er den mest fordelagtige på den lange - man skal turde at tænke langsigtet. Jeg er faktisk ret sikker på, at det er tilfældet, at vi som borgere ikke får hele billedet med - og tak for det. Hvis man ønsker alle de informationer, skulle man måske selv blive politiker?

Skulle vi ikke have tillid til, at politikerne gør deres bedste for at udføre et godt job - både for byen og for os, også på den lange bane? Hvorfor handler det så meget om at prøve at overbevise borgmesteren om, at han ikke skal gå efter en etape to af letbanen?

Hvis det er så magtpåliggende for nogle ikke at ville etablere etape to, kan man stemme på et af de partier, der er imod, eller vil afvente succesraten for etape et? Hvorfor skal det hele tiden handle om at få alle til at mene det samme som én selv - i stedet for at tilpasse sin stemme herefter? Det er vel faktisk det, demokratiet giver os mulighed for - at stemme på dem vi er mindst uenige med, både generelt og på enkeltsager.

Jeg har derfor tillid til, at det parti/den person jeg stemmer på, kan jobbet bedre end jeg kan, ligeså vel som jeg ved, at jeg kan mit job bedre, end borgmesteren ville kunne. Fordi jeg har en større viden herom, end han har.

Skulle vi nu ikke have tillid til, at politikerne kan deres job godt og har mere viden herom, end vi hver især har?

Til sidst vil jeg gerne bede om, at vi husker, at udvikling af samt investeringer i byen, herunder også kulturen, fungerer som en tiltrækningskraft for investorer, erhverv og tilflyttere - altså flere skatteydere. Det ved jeg, fordi jeg selv blandt andet flyttede til kommunen fordi, der sker så meget - og mine penge vil I vel gerne have?

Så kan vi altid diskutere den høje skatteprocent på et andet tidspunkt.