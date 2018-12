Politik. Krigstilstand i byrådet

Der er en permanent koldkrigstilstand i byrådet. Sætningen er en farvelhilsen fra Brian Skov (EL) til kollegerne i byrådet i denne avis 6. december. 12. december sagde de så farvel til hinanden i byrådet. Sidste punkt på dagsordenen, hvor der blev holdt fred og tørret øjne.

Ikke overraskende bliver savnet størst i blå blok. Som bekendt i politik finder man sine venner hos fjenden.

Har han så ret, den gode Brian Skov. Det har han - med udgangspunktet i, at formålet med krig er freden. Men hvad er så formålet med freden? Hvad er svaret?

Kunne politikerne glemme det partipolitiske element i kommunalpolitik og lade sig styre af etik og moral, ville det være nemmere at være politiker i byrådet. Og netop det punkt er til debat i byrådet pt. Nogle af partierne ønsker hjælp til deres politiske arbejde. Ikke underligt er det de partier, der står uden for magten. Men hvorfor. Det kunne en debat blandt alle politikere måske give svaret på. Det vil kræve åbenhed og mod at deltage i en sådan debat.

Kunne man løse problemet med at have to partier - kald dem lister? I dag er der tre partier med et medlem og to partier med to medlemmer. Det siger sig selv, de ikke kan overskue arbejdet og derfor let bliver opslugt af partier med magt. Dermed falder der lidt af til dem selv i magtkampen i form af "fede ben" og løfter om fremtiden. To partier hver med et byrådsmedlem har en rådmandsplads. Hallo. Er det godt for demokratiet? Næppe.

Er problemet for de mange unge politikere, at de ingen politisk erfaring har? Vi hører dem en til to gange om året. Måske. Hvor skal de gå hen? De får ingen venner i partiet, der er de konkurrenter. Derfor følger de strømmen i partiet. Topstyret. Hvad skal de ellers gøre?

Og hvad med dem med anden etnisk baggrund. Med forskellig kulturbaggrund. Forstår vi dem? Forstår de os? Forstår de hinanden? Næppe.

Der kan stilles mange spørgsmål, og politikerne gør klogt i at finde svarene. Fælles.

Det klares ikke med at en ung studerende hjælper med at læse nogle af punkterne på dagsordenen igennem. For vælgerne er troløse i fremtiden. Det bliver politikerne også. Hvad er svaret så på "vejen til fred ". Gandhis enkle svar var "fred".