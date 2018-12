Politik: - Jeg er uegnet

Erik Ravn er 1. december af den mening, at jeg er "komplet uegnet til at begå (mig) i politik".

Det er et udsagn, som jeg et langt stykke hen ad vejen kan erklære mig helt enig i. Derfor har jeg også holdt mig væk fra at stille op i flere år. Hvilket så gør Erik Ravns påstand om mine frustrationer over ikke selv at have "en plads i stolen" noget mærkværdige.

En af de store fejl i politik er, at det meget hurtigt bliver lidt sammenspist. Politikere vil ikke sige deres holdninger, hvis der eksempelvis skal spares eller blot siges nej til en ny udgift. Så lukker de alle i som østers. Man kritiserer heller ikke de fejl, der sker. For tænk, hvis man engang selv skulle lave en fejl. Og man går da slet ikke i rette med vælgerne. Tværtimod så slesker man for enhver vælgergruppe, der er i stand til at sammensætte mere end to læserbreve på blot nogenlunde korrekt dansk.

I den sammenhæng er det helt korrekt, at jeg er "komplet uegnet til at begå (mig) i politik". Jeg er så håbløst naiv, at jeg mener, at politikere bør være valgt til at lede tingene. Og ikke til at følge efter en folkestemning. Og at politikere skal forklare og forsvare de beslutninger de træffer. Også når beslutningerne er upopulære.

Hele "velfærdsprocenten" - skattestigninger og besparelser - har været det rene politiske svindel. Det har jeg peget ud, og det gør åbenbart mange socialdemokrater sure.

Det ændrer bare ikke ved fakta. Når man i oktober 2017 - lige før et valg - deler ud af velfærdsgaver, velvidende at man i november 2018 - efter valget - skal trække gaverne tilbage, så er det politisk svindel.

Domstolene kommer dog aldrig til at afgøre den sag, for det er selvfølgelig juridisk set legalt. Derfor er der heller ikke noget injurierende i, at jeg kalder det, hvad det er.

Vælgerne må dømme i den sag i november 2021. Men mon ikke borgmesteren har et ekstranummer klar på det tidspunkt?