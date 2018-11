Politik. - Jeg er også rådmand for de udviklingshæmmede

28. november kunne jeg her i avisen læse en kommentar fra to bestyrelsesmedlemmer i LEV (Landsorganisationen for udviklingshæmmede) beklage sig over, at jeg ikke var rådmand for de udviklingshæmmede.

Jeg kan berolige både Jon Boje Jensen og Bente Munch-Pedersen om, at jeg skam er rådmand for de udviklingshæmmede, samt alle borgere i Odense med et handicap, psykisk som fysisk, foruden de 45.000 borgere over 65 år.

Udover mit møde med LEV i september har jeg mødtes med formanden adskillige gange, da han både er ivrig deltager i odenseansk handicappolitik og sidder i Handicaprådet, hvor jeg er næstformand. Jeg har desuden besøgt snart alle vores handicaptilbud, hvor jeg har talt med både personale, brugere og forældre om dagligdagens udfordringer. Jeg kender med andre ord området ganske godt.

Jeg anerkender både den sorg og frustration, som det kan være at være forældre til et barn med handicap.

Men vi er nødt til at se bredt på området, som har mange forskellige borgergrupper med mange forskellige behov.

De kommende år får vi en kolossal udfordring med et voksende antal mennesker med svær autisme. Derfor er det netop her, vi har sat ind i forhold til at få lavet et nyt botilbud.