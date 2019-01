Politik. Hvilken osteklokke, Hummelmose?

Der var ikke gået længe fra, at mit læserbrev, hvor jeg kritiserede mængden af udokumenterede påstande og personangreb i debatsektionen, var blevet bragt, før end Tommy Hummelmose (K) straks var på Facebook og på Fyens.dk for at svine mig til.

Han skriver, at "jeg har tabt sutten" og kalder mig for hykler og beder mig om at komme ud af min osteklokke. Jeg går ud fra, at grunden til den kraftige reaktion fra Tommy Hummelmoses side er, at han selv føler sig ramt af kritikken.

Jeg har stadig væk svært ved at forstå, hvorfor vi ikke kan diskutere vores politiske uenigheder i en ordentlig tone, og jeg mener, at Tommy Hummelmose med sit indlæg understreger min pointe meget fint.Jeg formoder, at Tommy Hummelmose skriver, at jeg har tabt sutten for at understrege, at jeg er yngre end ham. Hvorfor han skriver det, eller hvad mit hykleri skulle bestå i, er mig uklart.

Ligeledes: Hvad er det for en osteklokke, Tommy Hummelmose mener, at jeg befinder mig i? Jeg står op hver morgen og afleverer min datter i børnehave, jeg tager på arbejde i 3F, hvor jeg mødes med- og hjælper mennesker som er nedslidte, sygemeldt med stress, ordblinde, ufaglærte og mennesker, som er blevet fyret, fordi deres arbejdsplads er flyttet til Polen.

Herudover forsøger jeg at passe mit byrådsarbejde, så godt som jeg kan. Tommy Hummelmose anbefaler mig at skifte parti. Det vil jeg ikke. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg mener, at de socialdemokratiske løsninger på de udfordringer, vi som samfund står overfor, er de bedste for Danmark og for Odense.

Jeg er stolt over, hvordan vi som by har rejst os igen og er kommet igennem krisen. Jeg er stolt over, at vi havde modet til at satse på vækst og på at hæve skatten en lille smule til gavn for den velfærd, vi tilbyder børnene og de ældre i vores by.