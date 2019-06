Læserbrev: På valgaftenen i 1966, hvor der kom et rødt flertal, og SF fordoblede sit mandattal fra 10 til 20, blev lederen af SF's ungdomsorganisation på Fyn i fjernsynet spurgt om, hvad det nye politiske flertal skulle bruges til. Han svarede noget frimodigt, at regeringsgrundlaget skulle bygge på SF's valggrundlag, idet partiet var gået frem og Socialdemokratiet tilbage.

Det fik SF's daværende folketingsmedlem, Skræppenborg-Nielsen, til at bede om mikrofonen, for at belære den unge hedspore og de danske fjernsynseere om, at et politisk samarbejde ikke bygger på overbud, men på at parterne også tager hensyn til hinanden. Det var en kold afvaskning for åben skærm, men også tiltrængt.

Nu mange år efter tænker den dengang yngre hedspore: Er der ikke en Skræppenborg-Nielsen iblandt De Radikale, som kan lægge en dæmper på Morten Østergaard, inden han helt får forkludret det nye flertal? Han kunne meget passende lytte efter Enhedslisten og SF's klare, men afdæmpede positioneringer.