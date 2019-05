Politik. Flygtningeministerens fine fornemmelser

Læserbrev: Der er blevet sagt mange grimme ting om flygtningeministeren, men hendes kritikere overser helt den følsomme side af hendes væsen.

Hun har f.eks. en fin fornemmelse for tal. På et pressemøde fremsagde hun sine tal med rolig dvælende stemmeføring, så de tørreste tal i hendes mund blev til den skæreste poesi. Og ved samme lejlighed demonstrerede hun sin fine fornemmelse for vælgernes forventninger til politikerne. Politikerne skal være troværdige og præcise i deres budskaber. Ikke noget med sjussede cirka-tal hos hende, kun de helt præcise tal, ciffer for ciffer, f.eks. 7347. Mere præcist og troværdigt kan det ikke blive. Så kan vælgerne sætte deres kryds på et 100 procent korrekt grundlag.

Nogen vil måske mene, at hun uden problemer kunne være erstattet af en bingovært, men nu er politik jo andet end tal, f.eks. kagefremstilling. Hvad det angår, vil selv en erfaren bingovært komme til kort. Støjbergs kage viste hendes fine fornemmelse for det udbredte ønske om farverige og festlige indslag i politik. Med sin kage trådte hun desuden i karakter som solid politisk håndværker, og den var på samme tid et fint udtryk for hendes politiske stil, der på fornem vis forener følsomhed og elegance.

Nogen har kaldt hendes kage usmagelig, men jeg synes den så ualmindelig lækker ud. Hun kan virkelig noget med kager.