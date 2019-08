Politik. Det handler om magt

Læserbrev: Man siger, at penge er magt, det er det også. Men også politik handler om magt. Det er ligegyldigt, hvem man træder på - bare man kommer frem. Man skal så lige huske på, at man også skal hilse på dem, man gled forbi, da man ville frem, hvis ellers man når det.

Lad mig komme med et lille eksempel. Da jeg i 2001 stillede op til byrådsvalget, var det fordi den lokale partikreds havde fået over 100 medlemmer og derfor havde mulighed for at opstille to byrådskandidater. Der var 40 plakater til hver kandidat. Da jeg kom og skulle have udleveret mine, var der desværre sket en "fejl", som svigersønnen til den anden kandidat udtalte, så jeg fik kun 20 plakater.

Jeg havde lige hængt en af mine få plakater op ved købmanden ved Stige og skulle til at køre, da den anden kandidat sagde: hvis ikke du piller den plakat ned nu, så gør jeg det, for der har jeg altid hængt. Det gjorde jeg så for fredens skyld. Senere til et vælgermøde spurgte jeg ham, om vi havde en slagplan til mødet, hvortil der blev svaret: det kan godt være, du har en slagplan, men jeg har ikke, hvorefter han snakkede med de andres partiers kandidater.

Da valget var overstået, besluttede jeg mig for aldrig mere at deltage i en sådan gang fup og fidus og meldte mig ud af partiet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de 58, som stemte på mig. Nu på et langt højere plan er der internt uro i partiet Venstre. Hvorfor? Det handler om magt.

Liberalismen i sin yderste konsekvens er anarkisme. Det er ikke sikkert, det er alle der ved det, men de demonstrerer det udmærket ved, hvem der skal have magten. Samtidig kører der en hetz mod statsministerens chefrådgiver over de 1,2 millioner, han skal have i løn. Fint, man taler om lønninger generelt, men det lyder hult, når den afgående formand for Folketinget taler om en utrolig løn til rådgiveren, når hun selv har fået over 1,4 millioner om året.

Hendes mand, der er statsrevisor, får i omegnen af en million. Men det handler om at bestemme, hvem der må tjene mest, det er politik. Min far der var tillidsmand og senere fagforeningsformand sagde til mig engang inden jeg var fyldt 18 år: en prostitueret kan du lave en aftale med, det kan du ikke med en politiker. Der gik nogle år før den melding havde sat sig og forståelsen for, hvad han mente, faldt på plads. Men jeg tænker, at det gælder vel stadigvæk?