Politik. Det er flovt at være gammel

Læserbrev: Vi gamle er åbenbart roden til alt ondt i stat og kommune - selv om alle politikere siger, at der er masser af penge i statskassen.

Jeg har en løsning: Skyd alle os, der er over 80 år. Hvis det ikke hjælper, så sæt aldersgrænsen ned til 75 år eller 70 år. Så undgår man også problemerne med pension.

Men jeg har et tilbud til kommunen, der jo gerne vil have frivillig og ulønnet arbejdskraft: Selv om jeg snart fylder 85 år, er jeg stadig i stand til at udføre forskellige opgaver, så jeg tilbyder at blive ulønnet borgmester eller rådmand i et års tid. Jeg skal nok tage min egen frokost med. Vedkommende, som jeg afløser, skal selvfølgelig ikke have løn imens, men kan bruge tiden på at reflektere over, om det nu også er fornuftigt at sige, at vi gamle er blevet sådan en plage. Der kommer jo et valg en gang.

Det er flovt at være gammel i Danmark. Men det er politikerne, vi er flove over.