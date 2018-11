Politik. Bork Schmidt er uegnet til at begå sig i politik

I avisen 22. november beskylder Lasse Bork Schmidt, konservativ, og ikke mindst direktør, byens borgmester for at have brugt 240 millioner af byens penge på at føre valgkamp for sig selv. Han kalder ham også en svindler, på samme niveau som Britta Nielsen, der som bekendt stjal 111 millioner fra Socialstyrelsen.

Det, synes jeg, tangerer noget, der ligner injurier, og jeg håber, at borgmesteren vil anlægge sag. For sådan kan man ikke føre sig frem i pressen, selv om der er tale om en offentlig person.

Men det afslører også en dyb frustration hos direktøren over, at han ikke selv fik en plads i stolen, og samtidig er det jo en hån mod de vælgere (godt og vel halvdelen af byens vælgere), som ikke stemte på de såkaldte blå, som rettelig burde hedde de sorte, idet det er den samme farve, som det yderste højre altid har foretrukket.

Nu stiller direktøren gudhjælpemig op til EU-parlamentet. Men han har jo netop afsløret, at han er komplet uegnet til at begå sig i politik, for det kræver da både tolerance og disciplin. Det uanstændige angreb på en politisk modstander viser, at direktøren bærer på et had til den venstre side af det politiske liv.

I Folketinget er der, uanset regeringens farve, heldigvis en rimelig stor forståelse for, at vælgerne er delt op i to næsten lige store grupper, og at man naturligvis ikke lægger den ene gruppe for had. Derfor, hr. direktør, bliv venligst væk fra de politiske poster. At blive direktør kræver åbenbart ikke store intellektuelle forudsætninger. Alligevel: God jul.