Læserbrev: En læser fra Faaborg spørger torsdag i avisen, hvorfor politiledelsen i Fyns Politi ikke udtaler sig om tyverisagen fra Søndersø, hvor en butiksejer fik stjålet droner.

Årsagen er, at det er fast praksis, at vi som myndighed er tilbageholdende med at kommentere sager i medierne dels under et valg og dels under den efterfølgende regeringsdannelse.

Læseren skriver i sit indlæg, at den pågældende sag er henlagt. Det er imidlertid ikke korrekt. Efterforskningen blev desværre i første omgang standset ved en fejl. Den 19. november 2018 klagede forurettede over den beslutning. Den 22. november 2018 fik forurettede medhold i sin klage, hvorefter efterforskningen af sagen blev genoptaget.

Fyns Politi har beklaget det skete.