Politi. Det er gået ned ad bakke

Læserbrev: Jeg græmmes og bliver bekymret, når jeg læser, at befolkningens tillid til politiet er ved at forsvinde. Man føler, at man ikke bliver taget alvorligt, når man henvender sig. Helt oplagte sager bliver ikke efterforsket.

Sådan var det ikke tidligere - for ikke så mange år siden, men så kom den i nogle kredse højt besungne politireform, og siden er det gået ned ad bakke.

Der var brug for ændringer i dansk politi for at følge med tiden, men at nedlægge så mange stationer og centralisere, som man har gjort, var ugennemtænkt og forhastet, når man tænker på, at forskellige politikere og politiledere i årene forinden havde udtrykt, at politiet skulle være tryghedsskabende og være tæt på borgerne.

Nogle politikere gør opmærksom på, at der skal mere politi ud til borgerne, at der skal oprettes flere politistationer. Det gælder blandt andet Morten Messerschmidt, men han har jo også brug for at profilere sig efter "successen" i EU.

I sidste ende er det djøf'erne fra justits- og finansministerierne, der bestemmer, og rigspolitichefen er kun en marionet i det spil. Derfor bliver det spændende at se, om vi vender tilbage til noget, der ligner tidligere tiders politibetjening og får genskabt den tillid fra befolkningens side, som er alfa og omega for et politi, der skal fungere i en retsstat.