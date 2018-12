Pøjpøj, Brian Skov

"Djævlen ligger i detaljen" er et af de mange udtryk, der ad åre har fået en anden betydning end oprindeligt. Udtrykket var i sin tid, at Gud findes i detaljen, forstået således, at lyset viser sig. Hvem Brian Skov (EL) kommer tættest, vil jeg lade læseren afgøre. Men et er sikkert, han var en afgørende detalje i Odense Byråd.

6 december lod han bomben springe på rådhuset. Ikke som en trussel, men fakta. Sådan er Brian Skov, taler og taler dygtigt og ubesværet ud af posen. En skarp, dygtig og vidende politiker. Veltalende både til det alvorlige og det sjove. Ærlig og til at stole på. Fandens også han stopper nu. Men forståeligt.

Møderne i byrådssalen dør nu helt væk. Der var Brian Skov detaljen. Han kunne ene mand gå op imod blå blok. Når han mente, de blå skulle have modstand, så blev det gjort, så alle kunne forstå det. Med Tommy Hummelmoses (K) ord. Også når han forsvarede rød bloks interesser, gik han forrest. Brian var og er de svagestes frontkæmper i Odense Byråd.

Desværre forbyttede borgmesteren efternavnene på de to Brian'er i rød blok. Eller var det kold beregning. Resultatet blev, at Brian Skov, trods sine mange stemmer, blev vraget som rådmand. En streg i sandet slået af Odenses "gullaschborgmester". Der styrer byrådet med hård hånd.

Brian Skov var detaljen, der holdt liv i byrådet. Nu sidder borgmesteren enevældigt tilbage med topstyring af et blødende rødt flertal og et blåt mindretal, der nu er sat totalt udenfor døren. De har ganske enkelt ingen at henvende sig til. Udover borgmesteren.

Resultaterne fra de blå bliver med Jane Jeginds (V) erfaring. DF valgte at stemme for skattestigning med et ja til Peter Rahbæk Juel.

Rådmand Søren Windell (K) fik til opgave at afløse Brian Skov. Vi ældre kigger stadig efter synlige resultater på ældreområdet, udover besparelser og tomme ord, og som igangsætter for de unge i Vollsmose med e-sport. Det bliver tre lange år der er tilbage af byrådsperioden. Men pøjpøj til dig, Brian Skov.