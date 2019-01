Plejehjem. Ikke planer om flere friplejehjem

På fyens.dk spørger Bjarne Hilmersson: "Hvor mange private plejehjem har du, rådmand Søren Windell, kendskab til, vil etableres i Odense inden for de næste fem år? Hvor mange plejehjemslukninger/pladser vil det få betydning for på de kommunale plejehjem? Vil det også fremadrettet betyde plads for plads? Underforstået at der er taget højde for kapacitet og behovet bliver dækket fremadrettet."

Det er nemt at svare på. Vi har i øjeblikket ikke kendskab til nye friplejehjem, der ønsker at etablere sig i Odense. Det eneste konkrete er OK-Fondens "Byen for livet" og den er, som du siger, på standby. Derfor er der heller ingen planer om eller kendskab til flere plejehjemslukninger.

Vi har den mængde plejeboliger, vi skal bruge de kommende år, men forvaltningen holder selvfølgelig hele tiden øje med udviklingen. Og hvis nogle nye friplejehjem på et tidspunkt melder sig op banen i Odense, så kigger vi til den tid på vores kapacitet og på, hvad behovet er. Men lige nu er det altså ikke aktuelt.