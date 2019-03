Plejecentre. Du har de medarbejdere, du fortjener

I sidste uge var jeg sammen med en kollega fra ældrerådet på besøg på et plejehjem i Odense, Ældrecenter Øst. Vi havde en aftale med en af lederne på stedet, men alle tre ledere på plejehjemmet prioriterede at bruge tid på os, da det for dem også er en vigtig del af deres arbejde at åbne plejehjemmet udadtil, at fortælle om og at vise omverdenen et plejehjem anno 2019 som netop et hjem.

Vi talte en del om ældre med minoritetsbaggrund og herunder om inklusion frem for integration. De var tydelige i deres menneskesyn og holdning: Vi er alle forskellige og kommer med hver vores kulturelle baggrund dannet af det liv, vi har levet - også alle os, der er etnisk danske og således skal vi alle mødes og behandles med respekt og ligeværd.

Den store forståelse og respekt for de ældre borgere, som prægede de tre ledere gjorde sig også gældende i forhold til medarbejderne på plejehjemmet. Her gjorde de meget ud af at fortælle om, hvordan de bruger/inddrager den enkelte ansattes kompetencer i arbejdet og også i kompetenceudviklingen af øvrige medarbejdere, inkl. dem selv.

Vi tror, de tre ledere på dette plejehjem har de medarbejdere, de fortjener, og hvis vi en dag får behov for at bo på et plejehjem, vil vi ikke være bekymret, hvis blot vi kommer et sted som dette. Disse tre ledere tager ansvar; de tager ansvar for plejehjemmet, og hvad der hermed følger, og de tager ikke ansvaret fra de ældre borgere og medarbejderne. De stiller krav og har forventninger, men giver samtidig plads til udfoldelse og udvikling.

Her må være godt at være for alle, både ældre og medarbejdere, uanset etnicitet.