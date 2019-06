Plejecenter Havebæk - hvordan udføres tilsyn?

I slutningen af marts afholdtes en række dialogmøder på Plejecenter Havebæk med deltagelse af ledelse og pårørende til beboere. Samtidig udførtes to tilsyn på plejecentret. Det ene et "BDO- tilsyn", bestilt af Odense Kommune, det andet et tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, på baggrund af en beboers offentlige kritik af forholdene. Dialogmødet, som undertegnede deltog i, var med få undtagelser stærkt kritisk overfor manglende opfyldelse af helt basale plejebehov hos vores pårørende. Og oplevelser af utrolig stor udskiftning af personalet omkring den enkelte beboer blev påpeget. Tilsynenes konklusioner er, jf. Fyns Stiftstidende, henholdsvis "tilfredsstillende" og "mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Konklusionerne står i så stærk kontrast til hinanden, at jeg undres, om det er det samme plejecenter, vi har haft vores gang på? Tidspunkterne er sammenfaldende. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan disse tilsyn udføres. Hvordan indsamles data? Hvordan finder tilsynene beboere, medarbejdere og pårørende til deres interviews? De har i hvert fald ikke lige ramt ret mange i den gruppe, der mødtes den 27. marts.