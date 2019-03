Plads til alle dem, der ikke er som mig

Jeg burde egentlig ikke klage. Det går godt, fra hvor jeg står. Jeg har styr på mit liv, mit nem-id, min nemkonto, mine finanser. Jeg har en bil, en lejlighed, et job, ingen gæld og ingen kroniske sygdomme. Samfundet er som skabt til sådan nogle som mig, sådan nogle ressourcestærke.

Jeg savner ikke Movias køreplaner i København. Når jeg endelig lader bilen stå og tager offentlig transport, tjekker jeg køreplanen hjemmefra. Ellers har jeg altid min iPhone i lommen. Når S-toget er forsinket, tager jeg bare bilen.

Jeg har altid styr på mit budget, så jeg har ikke brug for at dele månedens forbrug op i små ugekonvolutter med kontanter. Jeg glemmer aldrig at tjekke min eboks, fordi jeg har sat sms-påmindelser op.

Det eneste, jeg kan tillade mig at klage over, er høje bilafgifter og topskat. Men det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at vi i dette samfund, på trods af høje skatter, verdens højeste punktafgifter og moms, ikke har halvanden million til at sætte busplaner på Københavns stoppesteder. Problemet er, at myndigheder, der arbejder med samfundets svageste, ikke har råd til at sende et brev.

Problemet er, at regeringen er til fals for banker, hvis eneste formål med at afskaffe kontanter er at tjene flere penge, og at mange politikere, selv efter udbytteskatskandalen helt alvorligt mener, at der bliver mindre økonomisk kriminalitet i det kontantløse samfund.

Det største problem er, at ikke alle er som mig. Ikke engang jeg selv kan være sikker på, at jeg altid vil være på toppen, som jeg er nu. Og jeg vil ikke leve i et samfund, som kræver at jeg lever mit liv på en bestemt måde for at passe ind.

Man skal have lov til at smide min iPhone ud og anskaffe sig en pensionisttelefon, der kun kan ringe og skrive sms'er. Man skal kunne leve i Danmark uden at være online hele tiden. Mentalt handicappede skal kunne gå hen til et busstoppested og se, hvornår den næste bus kommer. Mennesker med gæld skal kunne betale med kontanter, så de har en mulighed for at styre deres økonomi, og ældre mennesker skal kunne modtage deres post fra kommunen på papir.

Det burde slet ikke være nødvendigt at nævne dette, for et rigt samfund burde stille alle muligheder til rådighed for dets borgere, selv om det koster lidt ekstra. Derfor klager jeg, i håb om et samfund, hvor der er plads til mennesker, der ikke er som mig.