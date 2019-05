Pia Kjærsgaards unfair tweet om Greta

Pia Kjærsgaard slutter sig nu til nationalisternes hetzkampagne mod Greta Thunberg. Folketingets formand føler sig ikke for god til at fratage en teenager sin demokratiske ytringsfrihed. På en nederdrægtig måde 'bekymrer' hun sig for barnet i sin tweet: Måske skulle vi bare lade hende være barn. Ja, hvis det var en ægte bekymring, så var det OK, men her er det en svinestreg.

Den slutter sig til den lange række af unfair angreb på den unge klimaaktivist.

Greta er Jesus. Hun er den nye frelser. Sandheden er, at en præst i Skåne på sin satiriske twitter-konto lavede en julekalender. Den første låge forkyndte, at Jesus havde sendt sin efterfølger Greta til jul. Alle, der kan læse, forstod, at det var en joke. Men historien kører stadig i formiddagsbladene. Andre beskylder Greta for at være betalt af mægtige klimavenlige interesser. Selv bedyrer hun igen og igen: Jeg modtager ikke nogle penge. Det er mine forældre, der støtter mig.

Sandheden er, at hun er et barn, der forsøger at genfortælle klimaforskernes advarsler. Hendes ambition er, at de voksne vil hjælpe de børn og unge, der ikke har stemmeret. De generationer, der vil komme til at mærke klimaforandringerne mest.

Og så får hun lige en sviner af kvinden på Danmarks mest ærefulde post. Jeg kan kun sige til Pia Kjærsgaard og alle andre: Læs den nye bog om Greta og hendes familie. Og læs hendes taler i bogen, der kommer 6. juni. Så må vi håbe, at der er nogle voksne til stede. Folketingets formand er desværre ikke sin opgave voksen.