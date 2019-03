Pernille Skipper, vi andre har lært at tale pænt

Adfærd: Kære Pernille Skipper! Du har i et tweet bakket op om gymnasielevers verbale aggressioner og truende adfærd overfor en minister, der mødte dem for at tale om demokratisk dialog. De er i deres ret til at handle som de gør, fordi de gør det i en god sag forstås.

Jeg får lyst til at udtrykke følgende: Selvom du er ordfører for et parti skabt af tilhængere af nogle af de mest modbydelige og umenneskelige ideologier, verden har set, og selvom jeg opfatter dine holdninger som en trussel mod min frihed og min måde at leve på, alt hvad jeg står for og alt hvad jeg elsker, så skal du vide, at jeg vil kæmpe for din ret til at møde frem og sige din mening uden at blive mobbet, chikaneret, skubbet til, ydmyget, råbt ad, smidt genstande efter, uden sexistiske tilråb, obskøne håndtegn, spytklatter og hadefuld adfærd.

Du vil sikkert protestere over den første halvdel af dette udsagn og forklare din position yderligere af den anden halvdel. Men det er egentlig ikke væsentligt. Det væsentlige er, at det ikke er forbeholdt den frelste venstrefløj at være dedikerede for deres politiske virke. At vi andre ikke slynger om os med puberitære kraftudtryk for åben skærm, er ikke ensbetydende med, at vi ikke også har vores følelser og idealisme med ind i vores politiske virke.

Vi har bare lært at tale pænt til andre mennesker og værner idealistisk om den demokratiske samtale, hvor meninger brydes og løsninger nås uden forsøg på at demonstrere fysisk magt.