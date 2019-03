Alene teksten ovenfor vidner om, hvor perfide og nederdrægtige at journalister er. "Eksfange" - vorherre bevares. Jeg vil ønske, at Riskær kommer i Folketinget med en masse stemmer og gør op med I satans journalisters jantelovs-tyranni. I betragtning af at Riskær har været udsat for et justitsmord, så ja - det ville jeg til enhver tid skrive under på.