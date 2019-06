Per Johannesens eftervurdering

Læserbrev: Jeg bliver simpelthen så harm, når jeg læser om indsatsleder Per Johannesens kommentarer efter branden i Aarup.

Nogle naboer hjælper far og datter ud af en brændende bygning. De var til stede, men det var indsatsleder Per Johannesen ikke.

Stor ros og respekt for deres ageren og for faderens mod i den vanskelige situation. Men så finder Per Johannesen anledning til lige at nævne, at det måske havde været optimalt at vente på brandvæsenet - som udfaldet af brandforløbet var. Du var jo ikke på stedet, Per Johannesen, så det er lidt flot at kloge sig efterfølgende. Du roser de involverede for at handler hurtigt, men havde også gerne set, at beredskabet var nået frem og havde kunne tage hånd om situationen. Hvad med det element, der hedder angst for at brænde inde, sammenholdt med uvisheden om, hvorvidt hjælpen når frem i tide.