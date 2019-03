Pensionsdebatten bør også handle om fleksibel arbejdstid

På kant: Flere partier har meldt sig klar til at se på en mere retfærdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og det er virkelig på tide, at der bliver indrettet et mere retfærdigt pensionssystem. Ny forskning viste forleden, at de mest nedslidte er dem, der har færrest muligheder for at gå ned i tid, få efteruddannelse eller skifte jobområde, hvilket jo er ret paradoksalt. At dem der har allermest brug for velfærdssamfundet, er dem der bliver svigtet allermest.

Jeg er ikke tilhænger af en pensionsmodel, hvor der udelukkende bliver kigget på antallet af år på arbejdsmarkedet - vurderingen af, hvornår du kan gå på pension må også tage udgangspunkt i en individuel vurdering, hvor både mental og fysisk nedslidning må tages i betragtning. Men hvorfor er det egentlig, at vi først taler om værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, når folk er nedslidte? Jeg mener, at målet bør være, at ingen bliver nedslidte på arbejdsmarkedet - og derfor bør pensionsdebatten også fokusere på fleksibel arbejdstid.

Det burde være sådan, at skolelæreren, elektrikeren og alle andre skal kunne gå til deres chef og lave en aftale om at gå op og ned i timer år efter år. På den måde kan folk holde mere fri, når deres børn er små, når der er sygdom i familien eller andet der kræver opmærksomhed og i stedet arbejde mere på andre tidspunkter i livet. Pensionssystemet har brug for mere fleksibilitet, men det har arbejdsmarkedet bestemt også.