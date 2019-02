Pensionsalder. Ret til pension i tide

Er samfundet nedslidt? Nej det synes jeg ikke. Men vi skal sørme passe godt på det, så det ikke slides ned.

Vi kan sørge for at holde vore demokratiske værdier levende og medlevende. Og så kan vi sørge for at passe godt på hinanden.

Der er nogen, vi skal passe bedre på. Nogen vi ikke skal være ligeglade med. Det er de mennesker, der slider på arbejdet eller måske rettere, hvor arbejdet slider på dem. Det kan f.eks. være brolæggeren, der arbejder i kulde og med tunge løft. Det kan f.eks. være sosu-assistenten, der bruger sig selv, men som stilles overfor for megen sørgelighed.

Lige nu burde enhver kunne se og forstå, at der er mennesker iblandt os, der udsættes for nedslidning, men som alligevel er tvunget til at slide til det sidste, inden de kan gå på velfortjent pension.

Selvfølgelig skal mennesker, der i mange år har slidt og slæbt med skavanker til følge, have ret til at gå tidligere på pension. Det er klart.

Derfor tak til Mette og Socialdemokratiet for at sætte det på vores fælles dagsorden.

Vi skal passe på hinanden. Vi skal ikke tolerere ulighed og uretfærdighed, der følger af et hårdt arbejdsliv. Det er samtidigt at passe bedre på samfundet.